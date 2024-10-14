Даниил Медведев назвал самый памятный сезон в карьере

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал наиболее памятные сезоны в своей карьере.

— Какой год самый для тебя дорогой в сердечке?

— Дорогой 2021-й из-за US Open. Если не брать «Шлемы», то 2023-й, конечно, был лучший, потому что там была куча невероятных результатов, Рим, четыре финала подряд… Или сколько там, пять финалов, четыре титула. Всё было круто, — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

В 2023 году Даниил Медведев вышел в девять финалов на турнирах ATP, выиграл четыре титула, в том числе два серии «Мастерс» — в Майами (США) и в Риме (Италия).