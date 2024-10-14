Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева вышла во 2-й круг турнира в Нинбо, проиграв лишь два гейма

Мирра Андреева вышла во 2-й круг турнира в Нинбо, проиграв лишь два гейма
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она разгромила американку Варвару Лепченко (160-й номер рейтинга), победив со счётом 6:2, 6:0.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 12:55 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Варвара Лепченко
161
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко

Матч продолжался лишь 56 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Лепченко ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Нинбо Мирра Андреева сыграет с немкой Тамарой Корпач, которая попала в основную сетку как лаки-лузер.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android