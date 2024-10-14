«Каким-то чудом оказался в финале». Даниил Медведев — об Australian Open — 2024

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не сожалеет об Australian Open — 2024. В финале турнира он проиграл итальянцу Яннику Синнеру, ведя 2:0 по сетам.
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— Самый сложный момент для тебя в этом сезоне — это финал Австралии?
— Самый сложный, наверное, нет. Наверное, Олимпиада и переход с Олимпиады на хард. Потому что в Австралии был сумасшедший турнир, где, по факту, не то что я должен был проиграть во втором круге, но мог проиграть. Мог проиграть ещё в четвертьфинале, мог проиграть или даже должен был в полуфинале и каким-то чудом оказался в финале, и при этом в финале играл круто, не повезло, устал, Янник хорошо играет, и он это доказывает, продолжает. Поэтому по Австралии никаких сожалений, — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».
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