Даниил Медведев ответил, жалеет ли, что поехал на Олимпиаду-2024 в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не жалеет о поездке на Олимпийские игры — 2024 в Париж (Франция). В одиночном разряде он проиграл в третьем круге.

«Нет, совершенно не жалею, потому что я знал, почему я принимаю такое решение. Во-первых, для меня Олимпиада — это важно. Во-вторых, она проходит раз в четыре года. Мне очень понравилось в Токио, мне очень понравилось в Париже. Да, я хотел сыграть намного лучше, но это грунт «Ролан Гаррос», мне непросто.

Опять же, если говорить конкретно про сезон, может быть, я бы смог лучше подготовиться к харду, может быть, лучше сыграть в Монреале в Цинциннати. Но, во-первых, это всё «если ли бы да кабы», никогда не известно. А может, я бы не поехал на Олимпиаду, начал бы тренироваться на харде, травмировался. Кто его знает. Поэтому я хотел, поехал, получил удовольствие, получил расстройство из-за результата, но раз в четыре года я буду играть. Если я играю в теннис, то я буду играть Олимпиаду», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».