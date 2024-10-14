Даниил Медведев рассказал, что нужно делать для побед над Синнером и Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что необходимо делать, чтобы обыграть итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

— Что бы тебе хотелось перепрошить в себе, чтобы снова обыгрывать Янника Синнера?

— Перепрошивать не надо, надо играть в лучший теннис. Они играют круто, они играют хорошо, по-разному, Янник и Карлос. Вот то, что я, в принципе, смог сделать в Пекине — нужно показывать лучший свой теннис, и тогда, если у них будет, может быть, не самый лучший их день, тогда будет борьба, ну и в Пекине и так была борьба, хотя Карлос играл хорошо. Всё уже сводится к деталям, нужно подавать эйсы в нужные моменты. То есть, в принципе, то, что я смог сделать в Австралии и на Уимблдоне против Янника, это играть свой лучший теннис, постоянное давление, показывать ему, что легко не будет, и тогда и они могут дрогнуть, — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».