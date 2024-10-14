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Даниил Медведев рассказал о состоянии своего травмированного плеча

Даниил Медведев рассказал о состоянии своего травмированного плеча
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о состоянии своего плеча, из-за которого испытывал проблемы по ходу турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Плечо, локоть у всех теннисистов болят чуть больше, чуть меньше. Начиная с US Open прошлого года, особенно после него, до какого-то момента в этом году оно болело сильно. И я не мог нормально тренировать подачу. И это сказывалось на матчах иногда, иногда не сказывалось. Потом наступил момент, по-моему, после примерно Рима, когда я смог заново тренировать подачу. И, в принципе, я считаю, что она стала намного лучше, чем была до этого, вот в этом году. Поэтому сейчас, в принципе, проблем с плечом нет, да, но иногда чуть болит, иногда нет. Но это нормально совершенно. Но оно не болит так, как раньше», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

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