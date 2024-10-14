«Очень даже неплохо». Даниил Медведев — о своём месте в рейтинге ATP

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев положительно оценил свою позицию в рейтинге на данный момент.

«Была куча и хороших моментов, и куча плохих, год всё равно будет особенным, и он не будет плохим, потому что, скорее всего, я закончу четвёртым. Я считаю, очень даже неплохо, хотя всегда хочется лучше», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

В 2024 году Даниил Медведев выходил в два финала на турнирах ATP — на Australian Open в Мельбурне и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Оба матча он проиграл — итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу соответственно.