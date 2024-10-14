Даниил Медведев ответил на вопрос о страхе во время теннисного матча

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего боится во время матчей.

— И всего, и ничего. Я как бы ничего не боюсь. Проиграл даже — бывает, выиграл — вообще отлично. А с другой стороны, ты боишься всего. Ты боишься не реализовать брейк-пойнт, проиграть из-за этого матч, подать двойную, принять издалека, ошибиться, потом пойти вперёд на следующем брейк-пойнте и ошибиться спереди.

— У тебя все эти мысли в голове?

— Ну да, но конкретного страха, наверное, нет. То есть всё зависит от конкретного дня, как ты себя чувствуешь, с кем играешь. Бывают неудобные соперники, может, чуть иногда боишься с другой стороны. Один раз обыграл, потом не будешь бояться, поэтому чего-то конкретного нет, — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».