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«Я как бы свой идол». Даниил Медведев — на вопрос, что сказал бы себе 10-летнему

«Я как бы свой идол». Даниил Медведев — на вопрос, что сказал бы себе 10-летнему
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что сказал бы себе 10-летнему.

«Я в этом плане, наверное, немножко по-другому мыслю иногда. Вот меня всё время спрашивают, был ли у меня идол. Я говорю, ну, в принципе, мне много игроков нравилось, но идола никогда не было. Говорю, я Даниил Медведев. Стал бы я топ-10, не стал бы, я всё равно Даниил Медведев. Я как бы свой идол в каком-то смысле, потому что это я живу, я человек, зачем мне кого-то идолизировать?

И тут примерно то же самое, в принципе, ничего бы не говорил, а живи как живёшь, что получится, то получится. Получилось в итоге круто, мне всё нравится, поэтому да, были тяжелые моменты, были счастливые, были грустные. Иногда ты плачешь, иногда смеёшься, но это всё часть жизни, поэтому нет никакого сообщения, просто живи и иди вперёд», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

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