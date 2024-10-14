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Жасмин Паолини опубликовала пост после снятия с турнира в Нинбо

Жасмин Паолини опубликовала пост после снятия с турнира в Нинбо
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост на своей странице в социальных сетях после снятия с турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) из-за травмы стопы.

«К сожалению, мне пришлось сняться с Ningbo Open. У меня были такие замечательные недели здесь, в Китае, и болельщики были невероятными. Я очень счастлива и благодарна за всю любовь и поддержку, которые получила, и всем замечательным людям, которых я встретила. Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться на Ningbo Open в следующем году. Большое спасибо за всю поддержку! Скоро увидимся!» — написала Паолини.

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