Немец Юстин Энгель стал 1-м теннисистом 2007 года рождения, выигравшим матч на уровне ATP
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458-я ракетка мира немецкий теннисист Юстин Энгель установил уникальное возрастное достижение. Он стал первым игроком 2007 года рождения, которому удалось выиграть матч на уровне ATP-тура.
В первом круге на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) Энгель обыграл 133-го номера рейтинга представителя Гонконга Чак Лам Коулман Вона.
Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 12:40 МСК
458
Юстин Энгель
Ю. Энгель
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
133
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
Матч продолжался 1 час 35 минут. Энгель выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
Во втором круге Юстин Энгель сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, посеянным на турнире в Алма-Ате под четвёртым номером.
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