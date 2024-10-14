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Немец Юстин Энгель стал 1-м теннисистом 2007 года рождения, выигравшим матч на уровне ATP

Немец Юстин Энгель стал 1-м теннисистом 2007 года рождения, выигравшим матч на уровне ATP
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458-я ракетка мира немецкий теннисист Юстин Энгель установил уникальное возрастное достижение. Он стал первым игроком 2007 года рождения, которому удалось выиграть матч на уровне ATP-тура.

В первом круге на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) Энгель обыграл 133-го номера рейтинга представителя Гонконга Чак Лам Коулман Вона.

Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 12:40 МСК
Юстин Энгель
458
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Чак Лам Коулман Вон
133
Гонконг
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон

Матч продолжался 1 час 35 минут. Энгель выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Во втором круге Юстин Энгель сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, посеянным на турнире в Алма-Ате под четвёртым номером.

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