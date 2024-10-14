Немец Юстин Энгель стал 1-м теннисистом 2007 года рождения, выигравшим матч на уровне ATP

458-я ракетка мира немецкий теннисист Юстин Энгель установил уникальное возрастное достижение. Он стал первым игроком 2007 года рождения, которому удалось выиграть матч на уровне ATP-тура.

В первом круге на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) Энгель обыграл 133-го номера рейтинга представителя Гонконга Чак Лам Коулман Вона.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Энгель выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Во втором круге Юстин Энгель сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, посеянным на турнире в Алма-Ате под четвёртым номером.