Диана Шнайдер — Паула Бадоса: россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом

Сегодня, 14 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч первого круга, в котором встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 14-я в мировом рейтинге испанка Паула Бадоса.

При счёте 1:2 в третьем сете Диана взяла медицинский тайм-аут. Ей массировали плечо. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Бадосы (0-1 на харде). В единственном матче на харде Диана победила со счётом 6:2, 3:4, отказ во втором круге Хуахина-2024.

Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.