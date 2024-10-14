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Диана Шнайдер — Паула Бадоса: россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом

Диана Шнайдер — Паула Бадоса: россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом
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Сегодня, 14 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч первого круга, в котором встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 14-я в мировом рейтинге испанка Паула Бадоса.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 14:55 МСК
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

При счёте 1:2 в третьем сете Диана взяла медицинский тайм-аут. Ей массировали плечо. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Бадосы (0-1 на харде). В единственном матче на харде Диана победила со счётом 6:2, 3:4, отказ во втором круге Хуахина-2024.

Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.

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