Диана Шнайдер — Паула Бадоса: россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом
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Сегодня, 14 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч первого круга, в котором встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 14-я в мировом рейтинге испанка Паула Бадоса.
Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 14:55 МСК
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|3
|
|6
|6
14
Паула Бадоса
П. Бадоса
При счёте 1:2 в третьем сете Диана взяла медицинский тайм-аут. Ей массировали плечо. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: Кадр из трансляции
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Бадосы (0-1 на харде). В единственном матче на харде Диана победила со счётом 6:2, 3:4, отказ во втором круге Хуахина-2024.
Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.
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