Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер потерпела поражение от Паулы Бадосы на старте турнира WTA-500 в Нинбо

Диана Шнайдер потерпела поражение от Паулы Бадосы на старте турнира WTA-500 в Нинбо
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела поражение на старте турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 14:55 МСК
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграла бывшей второй ракетке мира (нынешняя 14-я) из Испании Пауле Бадосе (8).

Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 2 часа 22 минуты. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Паулы восемь эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Отметим, что по ходу поединка Шнайдер испытывала проблемы с плечом, из-за чего брала медицинский тайм-аут.

Следующей соперницей Бадосы в Нинбо станет 23-летняя китаянка Ван Сиюй (WC, 98-я ракетка мира).

Материалы по теме
На Итоговом турнире WTA осталось одно место. Какие шансы у Касаткиной и Мирры занять его?
На Итоговом турнире WTA осталось одно место. Какие шансы у Касаткиной и Мирры занять его?

Видео: главные победы россиян в теннисе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android