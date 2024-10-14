Диана Шнайдер потерпела поражение от Паулы Бадосы на старте турнира WTA-500 в Нинбо

16-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела поражение на старте турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).
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В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграла бывшей второй ракетке мира (нынешняя 14-я) из Испании Пауле Бадосе (8).
Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 2 часа 22 минуты. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Паулы восемь эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Отметим, что по ходу поединка Шнайдер испытывала проблемы с плечом, из-за чего брала медицинский тайм-аут.
Следующей соперницей Бадосы в Нинбо станет 23-летняя китаянка Ван Сиюй (WC, 98-я ракетка мира).
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