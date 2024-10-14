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Янник Синнер стал обладателем достижения, которое покорилось лишь Джоковичу и Надалю

Янник Синнер стал обладателем достижения, которое покорилось лишь Джоковичу и Надалю
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер добился выдающегося достижения в сезоне-2024.

Синнер гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP на момент 14 октября. С 2009 года (когда ATP изменила систему распределения очков) быстрее это удавалось сделать только сербу Новаку Джоковичу (14 сентября 2015 года) и испанцу Рафаэлю Надалю (20 сентября 2010 года).

Синнер заранее завоевал статус первой ракетки мира по итогам года на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), победителем которого стал. Однако для вышеописанного достижения Яннику хватило бы и выхода в финал соревнований.

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