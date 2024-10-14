Швёнтек добилась исторического достижения Навратиловой, Граф, Уильямс, Эверт и Хингис

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек стала седьмой теннисисткой с 1975 года (момента первой публикации рейтинга WTA), которой удалось несколько раз удерживать лидерство в рейтинге WTA на протяжении 50 недель.

14 октября Швёнтек начала свою 125-ю (в общей сложности) неделю в роли первой ракетки мира. Её первое пребывание в таком статусе продлилось 75 недель (с 4 апреля 2022 года по 10 сентября 2023 года), текущее – 50 (с 6 ноября 2023 года по текущий момент). Швёнтек уступала статус лидера лишь белоруске Арине Соболенко на восемь недель.

Теннисистки, которым несколько раз удавалось удерживать статус лидера рейтинга ATP на протяжении 50 недель и более:

Крис Эверт (2, 113 недель [1976-1978] и 76 недель [1980-1982]);

Мартина Навратилова (2, 156 недель [1982-1985] и 90 недель [1985-1987]);

Штеффи Граф (3, 186 недель [1987-1991], 87 недель [1993-1995] и 94 недели [1995-1997]);

Моника Селеш (2, 91 неделя [1991-1993] и 64 недели [1995-1996]);

Мартина Хингис (2, 80 недель [1997-1998] и 73 недели [2000-2001]);

Серена Уильямс (2, 57 недель [2002-2003] и 186 недель [2013-2016]);

Ига Швёнтек (2, 75 недель [2022-2023] и ...).

Видео: теннисист с наибольшим количеством трофеев в истории.