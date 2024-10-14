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Ник Кирьос с помощью одного эмодзи отреагировал на очередной рекорд Томича

Ник Кирьос с помощью одного эмодзи отреагировал на очередной рекорд Томича
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос иронично отреагировал на очередной антирекорд соотечественника Бернарда Томича.

Ранее Томич проиграл финал турнира серии «челленджер» в Фэрфилде (США) за 39 минут. Это самый быстрый финал в истории турниров подобного уровня.

Кирьос же сделал репост скриншота, на котором, помимо вышеописанного «рекорда» Томича, отражён ещё один. В 2014 году на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) Бернард проиграл матч первого круга финну Яркко Ниеминену со счётом 0:6, 1:6 за 28 минут. Этот матч до сих является самым коротким в истории турниров уровня ATP.

На это Кирьос оставил эмодзи «смех до слёз».

Кирьос и Томич последние несколько лет конфликтуют в медиапространстве. Бернард даже призывал Ника сразиться в боксёрском поединке.

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