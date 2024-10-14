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Дядя Надаля рассказал, что подтолкнуло теннисиста к решению завершить карьеру

Дядя Надаля рассказал, что подтолкнуло теннисиста к решению завершить карьеру
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Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, рассказал, что подтолкнуло племянника объявить о завершении карьеры. Надаль сделал заявление 10 октября, что вызвало бурную реакцию у всей спортивной индустрии.

«Он считает, что больше не может, что его тело больше не справляется. Он пытался вернуться в этом сезоне, потому что думал, что сможет провести хороший сезон на грунтовых кортах. В этом году ему это не удалось, и он убедился, что теперь ему невозможно играть много матчей. Он решил остановиться, потому что у него не было другого выхода», — приводит слова Надаля RMC со ссылкой на эфир шоу Bartoli Time.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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