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Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Стокгольме

Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Стокгольме
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59-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 690 135.

Стокгольм. 1-й круг
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Павел Котов
59
Россия
Павел Котов
П. Котов

В матче первого круга Котов со счётом 4:6, 3:6 проиграл 37-й ракетке мира представителю Нидерландов Таллону Грикспору (7).

Встреча Котова с Грикспором продлилась 1 час 13 минут. В её рамках Павел один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Таллона восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Стоит отметить, что в прошлом году Котов в Стокгольме дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл французу Гаэлю Монфису. В лайв-рейтинге он уже потерял 14 позиций.

Следующим соперником Грикспора в Стокгольме станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Джейкоб Фирнли (Великобритания).

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