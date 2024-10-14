Хольгер Руне воссоединился с Кристенсеном, у которого тренировался с шести лет

14-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне объявил о воссоединении с тренером Ларсом Кристенсеном, с которым работал с шести лет.

«Я счастлив снова работать с Ларсом. Мы знаем друг друга уже много лет и вместе выработали свой собственный теннисный язык. За последний месяц я несколько раз тренировался с Ларсом, когда был в Дании, и это очень хорошо сказалось на моей подаче», — приводит слова Руне TV2.

Напомним, в конце лета 2022 года к Руне и Кристенсену присоединился известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу. Сразу после этого у Хольгера наблюдается скачок в результатах, в частности, он выигрывает «Мастерс» в Париже. Однако уже в следующем году Руне расстанется с Муратоглу из-за «его недостаточной преданности работе». Далее в команде датчанина появятся Борис Беккер и Северин Люти, Кристенсен же из неё уйдёт. Однако Беккер и Люти пробудут с Руне всего несколько месяцев.

В феврале текущего года Руне предпринял попытку вновь воссоединиться с Муратоглу, однако Патрик продержался в команде датчанина до июня. В СМИ появлялась информация, что изначально у Муратоглу сложились плохие отношения с Кристенсеном.

«Я знаю Хольгера с тех пор, как он был маленьким мальчиком с большими мечтами. Теперь я с нетерпением жду возможности снова работать с ним и прилагать все усилия для достижения тех амбициозных целей, которые мы оба ставим. Все знают об огромном потенциале Хольгера, а его преданность и страсть игре – это нечто уникальное, работать с ним – большая честь», — прокомментировал воссоединение Кристенсен.