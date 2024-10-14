Рафаэль Надаль и Хольгер Руне провели тренировку перед выставочным турниром Six Kings Slam

14-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне провёл тренировку с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем перед выставочным турниром Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

Фото: Из личного архива Хольгера Руне

«О большем сегодня и мечтать не приходится. Отличная тренировка», — подписал фото Руне.

Ранее Хольгер Руне сообщил о воссоединении с тренером Ларсом Кристенсеном, с которым работал с шести лет.

Six Kings Slam пройдёт с 16 по 19 октября. Кроме Руне и Надаля, в нём примут участие итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.