«Пока-пока!» Роджер Федерер опубликовал закулисные фото с турнира в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост с фотографиями о своём пребывании в Шанхае (Китай).

С 2 по 13 октября в Шанхае проходил турнир серии «Мастерс». Его победителем стал двукратный чемпион мэйджоров первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале соревнований он со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл серба Новака Джоковича.

Федерер провёл в Шанхае благотворительный матч, а также посетил несколько поединков в рамках турнира, в том числе финал.

«Пока-пока, Шанхай! Спасибо за ещё один прекрасный визит», — подписал пост Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

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