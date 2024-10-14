«Пока-пока!» Роджер Федерер опубликовал закулисные фото с турнира в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост с фотографиями о своём пребывании в Шанхае (Китай).
С 2 по 13 октября в Шанхае проходил турнир серии «Мастерс». Его победителем стал двукратный чемпион мэйджоров первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале соревнований он со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл серба Новака Джоковича.
Федерер провёл в Шанхае благотворительный матч, а также посетил несколько поединков в рамках турнира, в том числе финал.
«Пока-пока, Шанхай! Спасибо за ещё один прекрасный визит», — подписал пост Федерер.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
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