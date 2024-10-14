Маттео Берреттини с уверенной победы стартовал на турнире в Стокгольме

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини с победы стартовал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира соотечественника Лучано Дардери (8).

Встреча Берреттини с Дардери продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Маттео 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Лучано ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде турнира в Стокгольме Берреттини сразится с Домиником Штефаном Штрикером (317-я ракетка мира) из Швейцарии.

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