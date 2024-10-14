Маттео Берреттини с уверенной победы стартовал на турнире в Стокгольме
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини с победы стартовал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 11:00 МСК
42
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
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317
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира соотечественника Лучано Дардери (8).
Встреча Берреттини с Дардери продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Маттео 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Лучано ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем раунде турнира в Стокгольме Берреттини сразится с Домиником Штефаном Штрикером (317-я ракетка мира) из Швейцарии.
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