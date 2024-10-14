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Тренер Даниила Медведева опубликовал забавное командное фото из Эр-Рияда

Тренер Даниила Медведева опубликовал забавное командное фото из Эр-Рияда
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Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал командное фото из Эр-Рияда (Саудовская Аравия), где его подопечный примет участие в выставочном турнире «Шлем» шести королей».

«Серия 2024. «Шлем» шести королей». Продолжение следует», — подписал фото Сервара.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Новый турнир пройдёт с 16 по 19 октября. Кроме Медведева, в нём примут участие первая ракетка мира Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

В четвертьфиналах Медведев сразится с Синнером, Алькарас — с Руне. Победитель первого матча выйдет на Джоковича, второго – на Надаля.

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