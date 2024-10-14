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Анджело Бинаги: отныне для Джоковича будет подвигом победить Синнера

Анджело Бинаги: отныне для Джоковича будет подвигом победить Синнера
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о финальном матче первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и четвёртой ракетки мира серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Шанхае.

«Я увидел великого Синнера, который доминировал и управлял с осознанием того, что он сейчас сильнейший игрок в мире, тот, кто был величайшим игроком в истории мирового тенниса, Новак Джокович. Думал о том, как всё изменилось за год: раньше победа над Джоковичем была незабываемым подвигом, а в этот раз я был уверен, что он [Синнер] победит. Отныне для Джоковича будет подвигом победить Янника. Ситуация изменилась», — приводит слова Бинаги Tuttosport со ссылкой на эфир Radio Rai Gr Parlamento.

Напомним, Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае, обыграв Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

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