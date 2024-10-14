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Президент Федерации тенниса Италии предположил, сколько ТБШ сможет выиграть Янник Синнер

Президент Федерации тенниса Италии предположил, сколько ТБШ сможет выиграть Янник Синнер
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги предположил, сколько турниров «Большого шлема» может выиграть первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

«Он выиграл два за один год. Отстаёт от Джоковича на 15 лет, так что с двумя в год он достигнет 30. Может быть, это слишком много, но в сравнении с Федерером, Надалем и Джоковичем это вполне достижимая цель. Но не так важно, сколько он достигнет, главный вопрос в том, как долго мы сможем поддерживать его в отличной форме. Не нужно смотреть, сколько очков он набирает или сколько турниров выигрывает, нужно следить за его здоровьем. Если здоровье есть, то Янник — это феномен, как мальчик и как спортсмен, он продолжает учиться, его религия — работа. Будет ли это 10, 20 или 30 «Шлемов» — не имеет значения, впервые в истории итальянский теннис — абсолютный протагонист на мировой арене. Единственное, что беспокоит, — это здоровье, если оно будет в порядке, то мы вступим в новую эру», — приводит слова Бинаги Tuttosport со ссылкой на эфир Radio Rai Gr Parlamento.

Напомним, Янник Синнер в этом сезоне стал чемпионом US Open, обыграв американца Тейлора Фрица, а также выиграл Australian Open, одолев россиянина Даниила Медведева.

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