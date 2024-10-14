Супруга Даниила Медведева опубликовала трогательный пост в честь дня рождения дочки Алисы

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях трогательный пост в честь дня рождения дочки Алисы, которой 14 октября исполнилось два года.

«2», — подписала пост Медведева, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Алиса Медведева родилась в Монте-Карло (Монако), где Даниил проживает с семьёй. В прошлом году семья отметила праздник дома. Сейчас Медведев находится в Эр-Рияде, где примет участие в выставочном турнире «Шлем» шести королей».

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, шестикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и три в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). При этом все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях и в разных городах.

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