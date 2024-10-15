«Он беспокоился, поверят ли ему люди». Анджело Бинаги — о допинг-деле Янника Синнера

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги считает, что самые острые моменты по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера остались позади.

«Для Янника было подвигом сохранить всё в тайне, а затем управлять лавиной СМИ. Теперь мы будем ждать решения CAS, но думаю, что самая острая часть бури прошла благополучно и хорошо. Он не заслужил такого обращения, через что ему пришлось пройти. В эти месяцы он больше всего беспокоился о том, поверят ли ему люди, и вот когда все эти вещи, как полагаю, подтвердились и общественность поняла, что это был очень банальный несчастный случай. Когда всё решится? Не думаю, что всё решится в течение года», — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.