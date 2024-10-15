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«Приходит с опытом». Арина Соболенко раскрыла секрет стабильных выступлений на уровне WTA

«Приходит с опытом». Арина Соболенко раскрыла секрет стабильных выступлений на уровне WTA
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не испытывает нервозности, планируя подготовку к Итоговому турниру WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября.

Соболенко после победы на турнире в Ухане (Китай) не планирует принимать участия в турнирах.

«Главное – баланс, потому что мы много играем в течение года. Это множество трудных битв, сложностей, которые нужно преодолевать. Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки: на турнире ты выкладываешься по полной, а потом немного отдыхаешь, и всё начинается заново. Думаю, всё это приходит с опытом, ты начинаешь лучше понимать саму себя.

Не знаю, как мне удалось изменить своё мышление, потому что два-три года назад я была совсем другим игроком», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Отметим, что Соболенко ещё ни разу в карьере не выигрывала Итоговый турнир WTA.

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