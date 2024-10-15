Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России IV квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года в лидеры выбрался четвертьфиналист US Open и «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев. Победитель второго и третьего кварталов Андрей Рублёв опустился на второе место, а замыкает пока тройку Роман Сафиуллин, обыгравший в Шанхае нескольких топовых игроков. Обращает на себя внимание появление в списке Алибека Качмазова, успешно выступившего в Чэнду.

Лучший теннисист IV квартала. Лидеры на 14 октября:

1. Медведев – 28 баллов.

2. Рублёв – 13.

3. Сафиуллин – 12.

4. Хачанов – 10.

5. Котов – 5.

6. Качмазов – 3.

— Карацев – 0.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию во время непродолжительного сезона на европейском закрытом харде. Окончательные результаты IV квартала и всего сезона-2024 будут подведены после Итогового чемпионата ATP в Турине.

Теннис: главные события 2024 года