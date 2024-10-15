Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России IV квартала

Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России IV квартала
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года в лидеры выбрался четвертьфиналист US Open и «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев. Победитель второго и третьего кварталов Андрей Рублёв опустился на второе место, а замыкает пока тройку Роман Сафиуллин, обыгравший в Шанхае нескольких топовых игроков. Обращает на себя внимание появление в списке Алибека Качмазова, успешно выступившего в Чэнду.

Лучший теннисист IV квартала. Лидеры на 14 октября:
1. Медведев – 28 баллов.
2. Рублёв – 13.
3. Сафиуллин – 12.
4. Хачанов – 10.
5. Котов – 5.
6. Качмазов – 3.
— Карацев – 0.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию во время непродолжительного сезона на европейском закрытом харде. Окончательные результаты IV квартала и всего сезона-2024 будут подведены после Итогового чемпионата ATP в Турине.

Теннис: главные события 2024 года

Материалы по теме
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android