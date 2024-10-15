Эрика Андреева проиграла теннисистке из Франции в первом круге турнира в Осаке

66-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В первом раунде она уступила 52-й ракетке мира француженке Диан Парри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. Андреева пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету её соперницы 13 эйсов, шесть двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Напомним, турнир в Осаке проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет $ 267 080. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эшлин Крюгер.