Эрика Андреева проиграла теннисистке из Франции в первом круге турнира в Осаке
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66-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В первом раунде она уступила 52-й ракетке мира француженке Диан Парри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.
Осака. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 06:30 МСК
52
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 4
|1
66
Эрика Андреева
Э. Андреева
Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. Андреева пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету её соперницы 13 эйсов, шесть двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Напомним, турнир в Осаке проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет $ 267 080. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эшлин Крюгер.
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