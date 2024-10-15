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Эрика Андреева проиграла теннисистке из Франции в первом круге турнира в Осаке

Эрика Андреева проиграла теннисистке из Франции в первом круге турнира в Осаке
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66-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В первом раунде она уступила 52-й ракетке мира француженке Диан Парри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.

Осака. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 06:30 МСК
Диан Парри
52
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 4 1
         
Эрика Андреева
66
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. Андреева пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету её соперницы 13 эйсов, шесть двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Напомним, турнир в Осаке проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет $ 267 080. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эшлин Крюгер.

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