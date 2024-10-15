Вероника Кудерметова на старте турнира в Осаке проиграла 111-й ракетке мира из Румынии
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67-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Осаке (Китай). В матче первого круга она в двух сетах уступила румынке Ане Богдан (111-й номер мирового рейтинга) — 2:6, 2:6.
Осака. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 07:55 МСК
111
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
67
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету её соперницы один эйс, ни одной двойной ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из шести заработанных.
Напомним, турнир в Осаке проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет $ 267 080. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эшлин Крюгер.
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