Роман Сафиуллин в 1-м круге турнира в Алма-Ате проиграл действующему чемпиону соревнований

58-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступления на хардовом турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он уступил действующему победителю турнира Адриану Маннарино из Франции (56-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.
|1
|2
|3
|
|6 4
|3
|
|7 7
|6
Матч продолжался 2 часа 46 минут. Россиянин девять раз подал навылет, допустила две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француза два эйса, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из шести.
Соперником Маннарино в 1/8 финала соревнований в Казахстане станет победитель австралийского противостояния между 63-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем, занимающим 85-ю строчку в рейтинге ATP.
Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.
- 15 октября 2024
-
11:58
-
11:52
-
11:21
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
09:39
-
09:16
-
09:13
-
08:00
-
00:47
-
00:12
- 14 октября 2024
-
23:28
-
23:27
-
23:00
-
22:20
-
22:03
-
21:53
-
21:51
-
20:41
-
20:12
-
20:05
-
19:48
-
19:38
-
19:23
-
18:41
-
17:58
-
17:39
-
17:18
-
16:52
-
16:35
-
16:30
-
16:00
-
15:43
-
15:30