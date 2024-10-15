Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин в 1-м круге турнира в Алма-Ате проиграл действующему чемпиону соревнований

Роман Сафиуллин в 1-м круге турнира в Алма-Ате проиграл действующему чемпиону соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

58-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступления на хардовом турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он уступил действующему победителю турнира Адриану Маннарино из Франции (56-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 09:10 МСК
Роман Сафиуллин
58
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 3
5 		7 7 6
         
Адриан Маннарино
56
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Россиянин девять раз подал навылет, допустила две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француза два эйса, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперником Маннарино в 1/8 финала соревнований в Казахстане станет победитель австралийского противостояния между 63-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем, занимающим 85-ю строчку в рейтинге ATP.

Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android