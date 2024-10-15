Элина Аванесян в 1-м круге турнира в Осаке обыграла действующую чемпионку соревнований

Экс-россиянка 48-я ракетка мира Элина Аванесян, выступающая за Армению, успешно преодолела первый круг на турнире категории WTA-250 в Осаке (Япония). В матче 1/16 финала она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку турнира 65-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер — 7:6 (7:1), 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Армянская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, семь двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 10.

Соперницей Аванесян в 1/8 финала соревнований в Японии станет победительница матча первого круга между 61-й ракеткой мира испанкой Джессикой Бузас Манейро и хозяйкой корта Сарой Саито, занимающей 179-ю строчку в рейтинге WTA.