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«Я играл, пожалуй, в свой лучший теннис». Новак Джокович — о победе на Олимпиаде-2024

«Я играл, пожалуй, в свой лучший теннис». Новак Джокович — о победе на Олимпиаде-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих эмоциях после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я испытал столько сильных эмоций, столько эмоций, сколько никогда не испытывал на теннисном корте.

Я играл, пожалуй, в свой лучший теннис против Карлоса Алькараса, который был в хорошей форме. И это был невероятно уникальный матч, одно из самых популярных событий на Олимпийских играх во всех видах спорта, и было действительно приятно быть частью истории таким образом. Выиграть эту медаль вместе с моей семьёй, пока мои дети смотрят, пока там были мои друзья из олимпийской сборной Сербии, которые пришли подбодрить меня после того, как я достиг всего, что может предложить теннис. Золотая медаль была недостающей частью, и я действительно почувствовал искренние эмоции после победы», — приводит слова серба Sportklub со ссылкой на Vogue.

Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже Новак Джокович стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, обыграв испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

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