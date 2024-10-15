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«Медведев был номером один». Новак Джокович — о лидерах в современном теннисе

«Медведев был номером один». Новак Джокович — о лидерах в современном теннисе
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о новом поколении лидеров мирового тенниса.

«У нас сейчас есть молодые лидеры, а также есть поколение, которое находится между нами и ними: Зверев, Медведев, Циципас. Это всё ребята, которые либо были, либо сейчас в топ-10, Медведев был номером один. Они будут там ещё некоторое время. Но, я полагаю, вы спрашиваете о Синнере и Алькарасе. За последние 12 месяцев у них сложилось невероятное соперничество, и это действительно привлекает внимание людей. Люди могут не следить за теннисом как таковым, но каждый следит за дуэлью лидеров», — приводит слова Джоковича Sportklub со ссылкой на Vogue.

28-летний российский теннисист Даниил Медведев в 2022 году в течение 16 недель находился на первой строчке мирового рейтинга ATP. 27-летний немецкий теннисист Александр Зверев — третья ракетка мира в данный момент, а Стефанос Циципас из Греции (26 лет) в 2021 году находился на третьем месте в рейтинге ATP. 23-летний итальянец Янник Синнер и 21-летний Карлос Алькарас из Испании занимают две лидирующие позиции в мировой классификации тенниса.

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