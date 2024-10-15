«Хочу научиться играть на этом инструменте». Джокович — о целях после окончания карьеры

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос, чего бы он ещё хотел достичь в своей жизни.

«Меня интересует многое. Я всё ещё хочу научиться по-настоящему играть на саксофоне. Несколько лет назад я играл прилично некоторое время, но потом я перестал регулярно заниматься им. Я хотел бы научиться петь, играть на некоторых инструментах, кроме саксофона. Я хотел бы быть актёром в театре, люблю и фильмы. Предпочитаю живое взаимодействие. Я люблю комедию и пытаюсь уловить некоторые трюки от друзей, которые являются актёрами. Я хотел бы начать рисовать картины.

Я также очень увлечён вопросами здоровья, восстановления, спортивной науки, биотехнологий. Это большой список вещей, которые меня интересуют, некоторые из моих инвестиций связаны именно с этими областями, и я пытаюсь в различных партнёрских отношениях развивать бренды. Моя команда и я пытаемся объединить все точки, чтобы создать группу сильных брендов. Я хотел бы расширить свой бренд за пределы тенниса, филантропии, в мир бизнеса. Многое в мире чего интересного происходит. Мои агент и бизнес-консультант перегружены, они знают, что сейчас захватывающее время для моего перехода в другую жизнь», — приводит слова серба Sportklub со ссылкой на Vogue.