«Его игра похожа на стиль Джоковича». Борис Беккер — о Яннике Синнере

Бывший теннисист, экс первая ракетка мира из Германии, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался об игре лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Я видел много матчей Янника в последнее время, он действительно в отличной форме. С US Open он явно играет в свой лучший теннис. Его игра похожа на стиль Джоковича из-за постоянных атак. Янник никогда не опускается ниже определённого высокого уровня и показывает на корте теннис превосходного качества. Он вкладывает большую силу в свои удары и выбивает противников с задней линии. Когда Ноле был немного моложе, пару лет назад, он доминировал в игре с самого начала благодаря своей физике, работе ног и скорости. В обмене ударами итальянец также доминирует, ему трудно противостоять, поскольку почти во всех случаях именно он определяет темп и держит противника под контролем», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на прошлой неделе Синнер стал победителем турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), обыграв в финале 24-кратного чемпиона ТБШ серба Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.