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«Его игра похожа на стиль Джоковича». Борис Беккер — о Яннике Синнере

«Его игра похожа на стиль Джоковича». Борис Беккер — о Яннике Синнере
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Бывший теннисист, экс первая ракетка мира из Германии, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался об игре лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Я видел много матчей Янника в последнее время, он действительно в отличной форме. С US Open он явно играет в свой лучший теннис. Его игра похожа на стиль Джоковича из-за постоянных атак. Янник никогда не опускается ниже определённого высокого уровня и показывает на корте теннис превосходного качества. Он вкладывает большую силу в свои удары и выбивает противников с задней линии. Когда Ноле был немного моложе, пару лет назад, он доминировал в игре с самого начала благодаря своей физике, работе ног и скорости. В обмене ударами итальянец также доминирует, ему трудно противостоять, поскольку почти во всех случаях именно он определяет темп и держит противника под контролем», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на прошлой неделе Синнер стал победителем турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), обыграв в финале 24-кратного чемпиона ТБШ серба Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

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