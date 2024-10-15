Екатерина Александрова снялась с китайского турнира категории WTA-500 в Нинбо

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Сегодня, 15 октября, в первом круге китайского турнира она должна была проводить свой матч с китаянкой Ю Сяоди (281-я в рейтинге WTA).

В первом круге соревнований в Нинбо Александрову заменит ещё одна китайская теннисистка, лаки-лузер Есинь Ма. Ранее с этого турнира снялась другая россиянка, Анастасия Потапова.

На прошлой неделе Александрова дошла до четвертьфинала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), в котором уступила хозяйке корта Ван Синьюй со счётом 6:4, 5:7, 6:7 (6:8).

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).