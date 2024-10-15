Борис Беккер: Синнер и Алькарас — это Джокович и Федерер будущего

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер сравнил лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и вторую ракетку мира Карлоса Алькараса с представителями «Большой тройки».

«Мы можем назвать Синнера и Алькараса Джоковичем и Федерером будущего, даже если необходимо сделать соответствующие пропорции. Роджер и Ноле вошли в историю спорта, как и Рафа. Стиль игры Алькараса, на уровне красоты, больше похож на швейцарца, хотя его кумиром всегда был Рафа. Может ли когда-нибудь Янник стать таким же доминирующим, как Ноле? Возможно, но не стоит слишком сильно давить на плечи этих игроков: выиграть 24 титула «Большого шлема» — это нечто сверхчеловеческое, как и 428 недель на первом месте в мире. Есть только один Ноле, только один Федерер и только один Надаль. Но я думаю, что с этими парнями теннис действительно в очень хороших руках», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 21-летний Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», на счету 23-летнего Синнера два титула ТБШ.