В России официально покажут теннисный турнир с участием Медведева, Джоковича и Синнера

С 16 по 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт выставочный теннисный турнир с участием пятой ракетки мира Даниила Медведева, который будет транслироваться в России.

«Всем привет! Уже 16 октября стартует турнир Six Kings Slam, который пройдёт в Саудовской Аравии и в котором я принимаю участие. Для всех любителей тенниса в России трансляция будет доступна на «Кинопоиске», поэтому смотрите, наслаждайтесь и до встречи», — сказал Медведев в эфире телеграм-канала «Спорт на Кинопоиске».

Все матчи будут показаны без рекламы на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме Медведева, в турнире примут участие первая ракетка мира Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.