Борис Беккер сказал, кого можно включить с Синнером и Алькарасом в новую «Большую тройку»

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о перспективах появления новой «Большой тройки» в теннисе.

«Теперь в цепи Синнер — Алькарас у нас есть ещё одна дилемма. Нужен новый «Надаль», чтобы завершить новую «Большую тройку». И, как всегда, ответ бывшего №1 о том, кем может быть этот игрок, сразу же готов: это Бен

Шелтон. Самым готовым на первый взгляд казался Хольгер Руне, но в этом году он не добился большого прогресса. Вместо этого я долго наблюдал за Шелтоном в Кубке Лэйвера, в одиночном и парном разряде, и мне понравилось его отношение. Он улыбается, даёт шоу, развлекается», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

22-летний Бен Шелтон — американский теннисист, 17-я ракетка мира, победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.