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Турнир WTA-250 в Осаке: результаты матчей 15 октября

Турнир WTA-250 в Осаке: результаты матчей 15 октября
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Сегодня, 15 октября, прошёл первый игровой день хардового турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей.

Теннис. WTA-250, Осака. 1/16 финала:

  • Эрика Андреева (Россия) —  Диан Парри (Франция) — 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 2:6.
  • Элина Аванесян (Армения) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (7:1), 6:3.
  • Бьянка Андрееску (Канада) — Гретье Миннен (Бельгия) — 3:6, 0:6.
  • Элисе Мертенс  (Бельгия) — Маи Хонтама (Япония) — 6:1, 6:1.
  • Мари Боузкова (Чехия) — Моюка Учижима (Япония) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.

Напомним, турнир в Осаке проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет $ 267 080. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эшлин Крюгер.

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