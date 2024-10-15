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Аслан Карацев победил Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Алма-Ате

Аслан Карацев победил Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Алма-Ате
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139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня (46-й номер рейтинга) — 6:4, 7:6 (6:2).

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 15:00 МСК
Чжан Чжичжэнь
46
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Аслан Карацев
139
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Матч продолжался 1 час 30 минут. Россиянин 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника шесть эйсов. Китайский теннисист не совершил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

Следующим соперником Карацева станет победитель матча первого круга между казахстанскими теннисистами 61-й ракеткой мира Александром Шевченко и Михаилом Кукушкиным, занимающим 111-ю строчку в рейтинге ATP.

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