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Анна Калинская вырвала победу у лаки-лузера из Австралии в первом круге турнира в Нинбо

Анна Калинская вырвала победу у лаки-лузера из Австралии в первом круге турнира в Нинбо
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12-й номер рейтинга WTA российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/16 финала она в трёх сетах обыграла лаки-лузера австралийку Присциллу Хон, занимающую 225-ю строчку в мировом рейтинге, — 3:6, 6:3, 6:4. Изначально Калинская должна была играть против соотечественницы Анастасии Потаповой, которая снялась с турнира из-за болезни.

Нинбо. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 10:35 МСК
Анна Калинская
12
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Присцилла Хон
225
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Россиянка пять раз подал навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и шесть выигранных брейк-пойнтов из девяти.

Соперницей Калинской в 1/8 финала соревнований в Нинбо станет победительница матча первого круга между 46-й ракеткой мира китаянкой Юань Юэ и Айлой Томлянович из Австралии, занимающей 85-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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