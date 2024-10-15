Анна Калинская вырвала победу у лаки-лузера из Австралии в первом круге турнира в Нинбо

12-й номер рейтинга WTA российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/16 финала она в трёх сетах обыграла лаки-лузера австралийку Присциллу Хон, занимающую 225-ю строчку в мировом рейтинге, — 3:6, 6:3, 6:4. Изначально Калинская должна была играть против соотечественницы Анастасии Потаповой, которая снялась с турнира из-за болезни.
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Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Россиянка пять раз подал навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и шесть выигранных брейк-пойнтов из девяти.
Соперницей Калинской в 1/8 финала соревнований в Нинбо станет победительница матча первого круга между 46-й ракеткой мира китаянкой Юань Юэ и Айлой Томлянович из Австралии, занимающей 85-ю строчку в рейтинге WTA.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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