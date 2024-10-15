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Стала известна сетка турнира Six Kings Slam. Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером

Стала известна сетка турнира Six Kings Slam. Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером
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С 16 по 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт выставочный теннисный турнир Six Kings Slam с участием шести знаменитых теннисистов. Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Сетка турнира Six Kings Slam:

  • 1/4 финала: Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия);
  • 1/4 финала: Хольгер Руне (Дания) — Карлос Алькарас (Испания);
  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия) — победитель матча Даниил Медведев — Янник Синнер;
  • 1/2 финала: Рафаэль Надаль (Испания) — победитель матча Хольгер Руне — Карлос Алькарас.

Встречи 1/4 финала запланированы на 16 октября и начнутся не ранее 15:00 мск. Все участники турнира получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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