Стала известна сетка турнира Six Kings Slam. Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером

С 16 по 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт выставочный теннисный турнир Six Kings Slam с участием шести знаменитых теннисистов. Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Сетка турнира Six Kings Slam:

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия);

1/4 финала: Хольгер Руне (Дания) — Карлос Алькарас (Испания);

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия) — победитель матча Даниил Медведев — Янник Синнер;

1/2 финала: Рафаэль Надаль (Испания) — победитель матча Хольгер Руне — Карлос Алькарас.

Встречи 1/4 финала запланированы на 16 октября и начнутся не ранее 15:00 мск. Все участники турнира получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.