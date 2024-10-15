Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Алма-Ате
Поделиться
116-я ракетка мира финский теннисист Отто Виртанен вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), где встретится с россиянином Кареном Хачановым. В первом круге Виртанен обыграл 76-ю ракетку мира из Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 11:05 МСК
116
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
76
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Виртанен девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Фоньини два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.
Комментарии
- 15 октября 2024
-
18:42
-
17:42
-
17:28
-
17:12
-
16:55
-
16:39
-
16:29
-
15:40
-
14:19
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
12:45
-
12:45
-
11:58
-
11:52
-
11:21
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
09:39
-
09:16
-
09:13
-
08:00
-
00:47
-
00:12
- 14 октября 2024
-
23:28
-
23:27
-
23:00
-
22:20
-
22:03
-
21:53
-
21:51
-
20:41
-
20:12