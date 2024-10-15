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Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Алма-Ате

Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Алма-Ате
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116-я ракетка мира финский теннисист Отто Виртанен вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), где встретится с россиянином Кареном Хачановым. В первом круге Виртанен обыграл 76-ю ракетку мира из Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 11:05 МСК
Отто Виртанен
116
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Фабио Фоньини
76
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Виртанен девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Фоньини два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

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