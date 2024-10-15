Светлана Кузнецова отреагировала на частые изменения в тренерском штабе Хольгера Руне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о воссоединении датчанина Хольгера Руне с тренером Ларсом Кристенсеном, с которым теннисист работал с шести лет.

«Только на днях писала про команду Рафаэля Надаля — о том, что он всего лишь раз внёс изменения в свою команду, — как опять вести о новом тренере Хольгера Руне. Он дважды расставался с Патриком Муратоглу (который сейчас с Наоми Осакой), работал с Борисом Беккером, а теперь у датчанина очередной реюнион — Хольгер вернулся к Ларсу Кристенсену, с которым тренировался с детства. Посмотрим, что выйдет», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце лета 2022 года к Руне и Кристенсену присоединился известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу. Однако уже в следующем году Руне расстался с Муратоглу из-за «его недостаточной преданности работе». Далее в команде датчанина появился Борис Беккер и Северин Люти, Кристенсен же из неё ушёл. Однако Беккер и Люти пробыли с Руне всего несколько месяцев. В феврале текущего года Руне предпринял попытку вновь воссоединиться с Муратоглу, однако Патрик продержался в команде датчанина до июня.