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Даниил Медведев назвал теннисиста, с которым хотел бы провести совместный отпуск

Даниил Медведев назвал теннисиста, с которым хотел бы провести совместный отпуск
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, с каким представителем мужского тура хотел бы отправиться в совместный отпуск. Выбор Медведева пал на трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема» норвежца Каспера Рууда.

«Я бы хотел поехать со своей семьёй, но если выбирать, то Рууд, потому что мне нравится его энергетика — он спокойнее остальных ребят», — приводит слова Медведева пресс-служба Laver Cup.

Напомним, Медведев и Рууд вместе выступали за сборную Европы на прошедшем Кубке Лэйвера — 2024. Их команда прервала двухгодичное чемпионство сборной мира и выиграла трофей впервые с 2021 года.

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