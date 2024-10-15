Руне — о матчах с итальянцами: в них много страсти, чего немного не хватает в Скандинавии

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о соперничестве с первой ракеткой мира Янником Синнером и итальянском темпераменте.

«Мне нравится играть против Синнера, это всегда матчи высокого уровня. Он очень профессионален во всём, что делает. Конечно, мне больше нравится, когда я выигрываю, как в прошлом году в Мюнхене. Такие матчи могут идти в любом направлении, но играть в них всё равно приятно. Что касается Италии, то мне она очень нравится, как и сами итальянцы. В них много страсти, чего, возможно, немного не хватает в Скандинавии. У меня много страсти, когда играю, и думаю, что именно поэтому мне так нравится Италия, болельщики передают энергию, которая нам всем нравится», — приводит слова Руне QuindiciZero.

Напомним, Хольгер Руне и Янник Синнер сыграют на выставочном турнире Six Kings Slam, который пройдёт с 16 по 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).