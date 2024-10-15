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Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова впервые стала мамой
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Олимпийская чемпионка 2016 года в женском парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова впервые стала мамой. 4 октября у спортсменки родилась дочка.

«С днём рождения, наша кроха. Две недели меня не было в блоге, и не просто так. 12 часов родов, без анестезии, самостоятельно, и 4 октября ты родилась! Мы ещё никогда не были так счастливы», — написала Макарова на своей странице в социальных сетях.

Летом прошлого года стало известно, что трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова вышла замуж. Избранником спортсменки стал бизнесмен Алишер Бикбулатов. Макарова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Екатерина в личном рейтинге WTA достигала восьмой строчки, она выиграла три турнира WTA. Её лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии в 2015 году и на US Open в 2014-м.

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